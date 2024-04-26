اسكواش - فرج: لا أصدق اقتران اسمي بأساطير مثل شبانة وعاشور

أعرب علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بلعبة الاسكواش عن سعادته بالتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية.

وإذا حصد علي فرج لقب بطولة الجونة بالنسخة الحالية سيعادل رقم الأسطورة رامي عاشور برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

وقال علي فرج بعد التأهل إلى النهائي: "لا أصدق اقتران اسمي بأساطير مثل رامي عاشور وعمرو شبانة".

علي فرج كان قد عادل رقم عمرو شبانة التاريخي برصيد 4 ألقاب من بطولة العالم كأكثر المصريين تتويجا باللقب، وحال حقق لقب بطولة العالم المقبل سينفرد بكون أكثر مصري تتويجا باللقب العالمي.

وتابع علي فرج "كنت أتطلع فقط لرؤية عمرو شبانة وهو يلعب الاسكواش للتعلم منه، وكنت محظوظا بالتواجد في نفس نادي رامي عاشور".

وأضاف علي فرج "عاشور كان كريما معي وتدربنا سويا كثيرا خلال فترتي بالناشئين وهو ما منحني خبرات متراكمة".

وكشف فرج "لم أكن أعلم أنني حال التتويج سأعادل رقمه في بطولة الجونة ولكن بالتأكيد أشعر بالفخر والسعادة لمجرد ارتباط اسمي بهؤلاء الأساطير".

واختتم فرج تصريحاته "الجو حارا نوعا ما وهناك رطوبة ولكنها على اللاعبين وربما لعبنا في مصر يميز طريقنا عن المنافسين، ولكن الكرة تكون أكثر سخونة مما يجعلها أسرع ولكن نتعامل مع ذلك".

وكان علي فرج قد حقق لقب بطولة الجونة بالنسخة الأخيرة عندما توج بها على حساب مصطفى عسل.

ويتكرر النهائي مجددا عندما يلعب الثنائي مساء اليوم الجمعة.

وحقق مصطفى عسل لقب بطولة بلاك بول الأخيرة في الأسبوع الماضي متفوقا على زميله علي فرج.