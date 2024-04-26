اسكواش - نور الشربيني: إقامة بطولة الجونة في نهاية الموسم من أسباب غيابي عن آخر نهائيين

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 12:53

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

ترى نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في لعبة الاسكواش، أن إقامة بطولة الجونة الدولية للاسكواش في نهاية الموسم الفترة الماضية من أسباب غيابها عن نهائي آخر نسختين.

ونجحت نور الشربيني في الوصول لنهائي النسخة الحالية من بطولة الجونة بعد تخطي البلجيكية تيني جيليس في نصف النهائي.

وتلعب نور الشربيني أمام نوران جوهر في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة بنهائي بطولة الجونة في تكرار لنهائي نسخة 2021.

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وقالت نور الشربيني عقب تأهلها للنهائي: "أرى أن من أبرز أسباب غيابي عن آخر نهائيين من بطولة الجونة إقامتها في نهاية الموسم مع ضغط المنافسات طوال الموسم".

وأوضحت "بطولة الجونة كانت تقام في النهاية عقب بطولة العالم وهو ما يجعل الأمور مختلفة بالنسبة لي من الناحية الذهنية ومن أسباب غيابي عن النهائي".

وتابعت نور "حاليا بطولة الجونة تقام قبل بطولتي العالم وبريطانيا المفتوحة وهو ما يمثل فارق من الناحية الذهنية بالنسبة لي".

وشددت نور "الحمد لله على عودتي لنهائي البطولة مجددا وأتمنى تحقيق لقبها".

أما عن تواجد الفرنسي جريجوري جوتييه في طاقمها الفني فأجابت "أتدرب مع مع مدربي المصري كما هو وتم إضافة جوتييه من أجل تغيير الأسلوب وإضافة أمر فني جديد".

واختتمت نور تصريحاتها "المباراة كانت صعبة والآن تركيزي على المباراة النهائية".

وكانت نور الشربيني قد حققت لقب بطولة الجونة الدولية مرة واحدة فقط عند تتويجها على حساب نوران جوهر في 2021.

أما نوران جوهر فهي حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الجونة.

اسكواش نور الشربيني الجونة الدولية
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