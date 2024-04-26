دوري المحترفين - رقم 30.. استقالة نبيل محمود من تدريب مكادي

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 12:17

كتب : رضا السنباطي

نبيل محمود

قرر مجلس إدارة نادي مكادي قبول استقالة نبيل محمود المدير الفني للفريق من منصبه.

وجاء قرار مكاديعقب الهزيمة من وي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهبوط الفريق لدوري القسم الثاني ب.

ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 23 نقطة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

أخبار متعلقة:
سكاي: استراتيجية الدوري السعودي تغيرت.. وصلاح عليه حسم موقفه سلوت: ليفربول وفينورد يتفاوضان.. وهذا موقفي اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيمة وكانتي كالتشيو ميركاتو: ميلان لا يمانع رحيل إسماعيل بن ناصر

وبات نبيل محمود المدرب رقم 30 الذي يتقدم باستقالته على مدار الموسم الحالي من دوري المحترفين.

وجاءت التغييرات الفنية في دوري المحترفين كالتالي:

1-محمد حليم بدلا من حسام عبدالعال في نادي راية

2- نادر السيد بدلا من سعيد عبدالعزيز في نادي النجوم

3- محمد شرف بدلا من حسن عبدالمنعم في النصر للتعدين

4-هشام زكريا بدلا من حمدي حمدان في أسوان

5-شاكر عبد العال مؤقتا بدلا من نادر السيد في النجوم ثم

تعيين محمد جودة مديرا فنيا

6-استقالة محمد حامد من بروكسي وقيادة احمد سمير مباراة ثم عودة محمد حامد

7-استقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة وتعيين حسام عبد العال

8-استقالة عصام شعبان من جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح

9-استقالة أحمد عيد عبد الملك من لافيينا وتعيين عبد الباقي جمال

10-استقالة جمعة مشهور من تدريب المصرية للاتصالات وتعيين ممدوح عبد الحي مؤقتا ثم عودة جمعة مشهور مرة آخرى

11-استقالة محمد جودة من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد شرف

12-استقالة مصطفي عبد الفتاح من جمهورية شبين وتعيين أبو العنين شحاته

13-استقالة عثمان أحمد من مكادي وتعيين محمد صلاح

14-استقالة محمد شرف من النصر للتعدين وتعيين عطية صابر

15-استقالة أيمن الجمل من دكرنس وتعيين علاء نوح

16-استقالة جمعة مشهور من المصرية للاتصالات وي وتعيين ممدوح عبد الحي مؤقتا

17-استقالة محمد شرف من النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا

18-استقالة أيمن المزين من تدريب أبو قير للأسمدة وتعيين محمد عطية

19-استقالة علاء نوح من تدريب دكرنس وتعيين حسن موسى

20- استقالة عبد الباقي جمال من لافيينا وتعيين أحمد صلاح

21- هاني العقبي يقود فريق وي بدلا من ممدوح عبد الحي المؤقت

22- أحمد عيد عبد الملك بدلا من حسام عبد العال في غزل المحلة

23- استقالة سامر عبد الرحمن من تدريب القناة وتعيين أحمد العجوز

24- إقالة محمد صلاح من تدريب مكادي وتعيين نبيل محمود

25- استقالة أمير عزمي مجاهد من السكة الحديد وتعيين تامر رياض

26- استقالة هشام زكريا من أسوان وتعيين تامر أبو جبل

27- استقالة أبو العنين شحاتة من جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح

28- تعيين أشرف السيد مديرا فنيا للنجوم بدلا من شاكر عبد العال المؤقت

29- استقالة عطية صابر من نادي النصر للتعدين وتعيين محمد صلاح مدير الكرة

30-استقالة نبيل محمود من مكادي

دوري المحترفين
نرشح لكم
دوري المحترفين - تأهل كهرباء الإسماعيلية للمرة الثانية.. وموقعة فاصلة ضد السويس المنصورة وسبورتنج يتأهلان إلى دوري المحترفين.. وخطوة على الممتاز انتهت جولة الحسم.. مالية كفر الزيات (0)-(0) المنصورة.. نهاية المباراة "اكتشاف المخالفة بعد 6 أيام".. كهرباء الإسماعيلية يقدم احتجاجا على قرار لجنة المسابقات معسكر لـ غزل المحلة قبل مواجهة لافيينا الحاسمة للتأهل للممتاز دوري المحترفين – اشتعال المنافسة على أخر مراكز الهبوط دوري المحترفين - بدون تحقيق أو خطاب لناديه.. قصة عجيبة وراء إيقاف لاعب مكادي جولة لا تفيد.. تعادل جميع فرص الصدارة بدوري المحترفين
أخر الأخبار
أرتيتا: لاعبان يمثلان صداع لي.. ولا يمكننا السيطرة على مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد سليمان: الزمالك جاهز لمواجهة دريمز.. ولدينا ثقة في جميع اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
عبد الواحد السيد: الأمور تسير بشكل جيد.. والجميع يعلم أهمية مباراة دريمز ساعة | الكرة المصرية
دخول بيلينجهام واستبعاد رودريجو.. تعديل في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد 2 ساعة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: ليفربول وفينورد قريبان من الاتفاق بشأن سولت.. وهذه قيمة الصفقة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
توخيل: لا نفكر في فرانكفورت بنسبة 100 %.. ريال مدريد في أذهاننا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب دريمز: مستعدون لركلات الترجيح.. لكننا سنلعب من أجل الحسم في الوقت الأصلي 2 ساعة | الكرة المصرية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة