دوري المحترفين - رقم 30.. استقالة نبيل محمود من تدريب مكادي

قرر مجلس إدارة نادي مكادي قبول استقالة نبيل محمود المدير الفني للفريق من منصبه.

وجاء قرار مكاديعقب الهزيمة من وي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهبوط الفريق لدوري القسم الثاني ب.

ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 23 نقطة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

وبات نبيل محمود المدرب رقم 30 الذي يتقدم باستقالته على مدار الموسم الحالي من دوري المحترفين.

وجاءت التغييرات الفنية في دوري المحترفين كالتالي:

1-محمد حليم بدلا من حسام عبدالعال في نادي راية

2- نادر السيد بدلا من سعيد عبدالعزيز في نادي النجوم

3- محمد شرف بدلا من حسن عبدالمنعم في النصر للتعدين

4-هشام زكريا بدلا من حمدي حمدان في أسوان

5-شاكر عبد العال مؤقتا بدلا من نادر السيد في النجوم ثم

تعيين محمد جودة مديرا فنيا

6-استقالة محمد حامد من بروكسي وقيادة احمد سمير مباراة ثم عودة محمد حامد

7-استقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة وتعيين حسام عبد العال

8-استقالة عصام شعبان من جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح

9-استقالة أحمد عيد عبد الملك من لافيينا وتعيين عبد الباقي جمال

10-استقالة جمعة مشهور من تدريب المصرية للاتصالات وتعيين ممدوح عبد الحي مؤقتا ثم عودة جمعة مشهور مرة آخرى

11-استقالة محمد جودة من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد شرف

12-استقالة مصطفي عبد الفتاح من جمهورية شبين وتعيين أبو العنين شحاته

13-استقالة عثمان أحمد من مكادي وتعيين محمد صلاح

14-استقالة محمد شرف من النصر للتعدين وتعيين عطية صابر

15-استقالة أيمن الجمل من دكرنس وتعيين علاء نوح

16-استقالة جمعة مشهور من المصرية للاتصالات وي وتعيين ممدوح عبد الحي مؤقتا

17-استقالة محمد شرف من النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا

18-استقالة أيمن المزين من تدريب أبو قير للأسمدة وتعيين محمد عطية

19-استقالة علاء نوح من تدريب دكرنس وتعيين حسن موسى

20- استقالة عبد الباقي جمال من لافيينا وتعيين أحمد صلاح

21- هاني العقبي يقود فريق وي بدلا من ممدوح عبد الحي المؤقت

22- أحمد عيد عبد الملك بدلا من حسام عبد العال في غزل المحلة

23- استقالة سامر عبد الرحمن من تدريب القناة وتعيين أحمد العجوز

24- إقالة محمد صلاح من تدريب مكادي وتعيين نبيل محمود

25- استقالة أمير عزمي مجاهد من السكة الحديد وتعيين تامر رياض

26- استقالة هشام زكريا من أسوان وتعيين تامر أبو جبل

27- استقالة أبو العنين شحاتة من جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح

28- تعيين أشرف السيد مديرا فنيا للنجوم بدلا من شاكر عبد العال المؤقت

29- استقالة عطية صابر من نادي النصر للتعدين وتعيين محمد صلاح مدير الكرة

30-استقالة نبيل محمود من مكادي