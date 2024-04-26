سكاي: استراتيجية الدوري السعودي تغيرت.. وصلاح عليه حسم موقفه

ذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن استراتيجية الدوري السعودي الموسم المقبل تغيرت بشأن التعاقد مع اللاعبين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأشارت سكاي، إلى أن الصيف المقبل سيتم التركيز على التعاقد مع لاعبين أصغر سنا، بعد إنفاق 784 مليون جنيه أسترليني على النجوم العام الماضي.

وأوضحت أن فرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في اللعب بالدوري السعودي ستتضاءل إذا طالت المدة ولم ينتقل في الوقت المناسب.

وسيبلغ صلاح من العمر 32 عاما يونيو المقبل، فيما ينتهي تعاقد مع ليفربول في صيف 2025.

وأضاف تقرير سكاي، أن الدوري السعودي لم يعد ينظر للاعبين الذين قاربوا على الاعتزال، كما سيكون هناك المزيد من الصفقات الداخلية بين الأندية السعودية.

وكان ليفربول رفض عرضا من اتحاد جدة لضم صلاح مقابل 100 مليون جنيه أسترليني في فترة الانتقالات الصيفية 2023، كما لم يرغب صلاح في مغادرة الريدز، بحسب سكاي.

وستتحول وجهة الدوري السعودي في السنوات المقبلة للتعاقد مع لاعبين أجانب صغار في السن، حيث لن تستمر خطوة التعاقد مع أسماء عالمية في نهاية مسيرتهم الرياضية للانضمام لمشروع الدوري السعودي.

وأجرى الاتحاد السعودي تعديلا بتقليص عدد اللاعبين في قائمة الفريق إلى 25 لاعبا بدلا من 30، مع مراعاة أحقية كل نادي في تسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، من ضمنهم لاعبين من مواليد 2003، بهدف الاستثمار في المواعب.