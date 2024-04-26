سلوت: ليفربول وفينورد يتفاوضان.. وهذا موقفي

كشف آرني سلوت مدرب فينورد الهولندي آخر تطورات مفاوضات ليفربول للتعاقد مع خلفا ليورجن كلوب.

وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.

وقال آرني سلوت مدرب فينورد عبر "ESPN": "تدريب ليفربول؟ الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو أن الناديين يتفاوضان. سأجلس في غرفة الانتظار لمعرفة النتائج".

وأضاف "من الواضح أنني أرغب في الذهاب إلى ليفربول. أنا الآن أنتظر لأرى ما إذا كان الناديان سيتوصلان إلى اتفاق. سيتضح الأمر بلا شك في الأيام المقبلة".

صحيفة ديلي ميل الإنجليزي ذكرت في وقت سابق، أن ليفربول سيعلن تولي آرني سلوت المدير الفني الحالي لفينورد الهولندي، الإدارة الفنية للريدز خلفا ليورجن كلوب.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيعلن تولي سلوت قبل عطلة نهاية الأسبوع.