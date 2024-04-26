سلوت: ليفربول وفينورد يتفاوضان.. وهذا موقفي

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 10:58

كتب : FilGoal

أرني سلوت - فينورد

كشف آرني سلوت مدرب فينورد الهولندي آخر تطورات مفاوضات ليفربول للتعاقد مع خلفا ليورجن كلوب.

وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.

وقال آرني سلوت مدرب فينورد عبر "ESPN": "تدريب ليفربول؟ الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو أن الناديين يتفاوضان. سأجلس في غرفة الانتظار لمعرفة النتائج".

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وأضاف "من الواضح أنني أرغب في الذهاب إلى ليفربول. أنا الآن أنتظر لأرى ما إذا كان الناديان سيتوصلان إلى اتفاق. سيتضح الأمر بلا شك في الأيام المقبلة".

صحيفة ديلي ميل الإنجليزي ذكرت في وقت سابق، أن ليفربول سيعلن تولي آرني سلوت المدير الفني الحالي لفينورد الهولندي، الإدارة الفنية للريدز خلفا ليورجن كلوب.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيعلن تولي سلوت قبل عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك بعد خروج ليفربول رسميا من بطولتي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وكذلك التراجع في بطولة الدوري الإنجليزي بعد خسارتي كريستال بالاس، وإيفرتون.

وابتعد ليفربول عن صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال ومانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد سلوت مع فينورد لا يتضمن شرطا جزائيا، ولكن سيمنحه ليفربول تعويضا ماديا.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

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