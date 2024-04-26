اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيمة وكانتي

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 10:39

كتب : FilGoal

حسرة بنزيمة بعد تصدي الشناوي لركلة الجزاء منه

كشف اتحاد جدة تفاصيل إصابة عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

ويفقد اتحاد جدة عناصر مهمة خلال المواجهة المرتقبة أمام الشباب مساء اليوم ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.

وأعلن نادي الاتحاد إصابة مهاجمه كريم بنزيمة في عضلة الساق اليسرى.

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فيما يعاني الثنائي نجولو كانتي وفيليبي لويز من إصابة في عضلة الفخذ.

وتعرض الثنائي عمر هوساوي والمغربي عبد الرزاق حمدالله للمرض بالإنفلونزا.

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ويسعى اتحاد جدة لاستعادة نجومه خلال مباراته الأهم هذا الموسم، حين يلعب ضد الهلال في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي أهمية المباراة من كونها البطولة الوحيدة المتاحة لاتحاد جدة هذا الموسم، بعد توديع كل البطولات الأخرى، وابتعاده عن صدارة الدوري بفارق كبير عن الهلال المتصدر.

لكن الهلال انتصر في كل المواجهات الستة التي جمعته بالنمور هذا الموسم في مختلف المسابقات.

كريم بنزيمة اتحاد جدة
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