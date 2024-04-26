كالتشيو ميركاتو: ميلان لا يمانع رحيل إسماعيل بن ناصر

فتح ميلان الإيطالي أمام رحيل نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتد تعاقد ميلان مع إسماعيل بن ناصر حتى صيف 2027.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بن ميلان لا يمانع رحيل بن ناصر في الصيف المقبل بعدما رفض العديد من العروض خلال السنوات الماضية.

وأوضحت التقارير أن ميلان يرغب في الاستفادة المادية من بيع بن ناصر من أجل تدعيم الفريق بعناصر جديدة ومحاولة تعويض الإخفاق الذي حدث بالموسم الحالي.

وودع ميلان بطولة الدوري الأوروبي على يد مواطنه روما، كما خسر دربي ميلانو أمام إنتر الذي حصل على لقب الدوري بالموسم الجاري.

ويلعب بن ناصر ضمن صفوف ميلان منذ صيف 2019 وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري موسم 2021-2022.

بن ناصر لعب 20 مباراة بالموسم الحالي مع الروسونيري وسجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

وبشكل عام لعب الدولي الجزائري 165 مباراة مع ميلان وسجل 6 أهداف وصنع 10 آخرين.