كالتشيو ميركاتو: ميلان لا يمانع رحيل إسماعيل بن ناصر

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 10:21

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

فتح ميلان الإيطالي أمام رحيل نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتد تعاقد ميلان مع إسماعيل بن ناصر حتى صيف 2027.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بن ميلان لا يمانع رحيل بن ناصر في الصيف المقبل بعدما رفض العديد من العروض خلال السنوات الماضية.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 26 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وريال مدريد وكلاسيكو السعودية رمضان صبحي: بيراميدز ليس طرفا في المنافسة.. ولذلك لن أنصح الأهلي أمام مازيمبي تنس طاولة - عمر عصر يصل للتصنيف العالمي الأفضل للاعب مصري وعربي المندوه: من حل أزمة القيد الأولى يمكنه حل الثانية

وأوضحت التقارير أن ميلان يرغب في الاستفادة المادية من بيع بن ناصر من أجل تدعيم الفريق بعناصر جديدة ومحاولة تعويض الإخفاق الذي حدث بالموسم الحالي.

وودع ميلان بطولة الدوري الأوروبي على يد مواطنه روما، كما خسر دربي ميلانو أمام إنتر الذي حصل على لقب الدوري بالموسم الجاري.

ويلعب بن ناصر ضمن صفوف ميلان منذ صيف 2019 وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري موسم 2021-2022.

بن ناصر لعب 20 مباراة بالموسم الحالي مع الروسونيري وسجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

وبشكل عام لعب الدولي الجزائري 165 مباراة مع ميلان وسجل 6 أهداف وصنع 10 آخرين.

ميلان إسماعيل بن ناصر
نرشح لكم
رائعة فودين ورأسية دي بروين.. مانشستر سيتي يسحق برايتون ويكثف الضغط على أرسنال بعد 15 عاما و4 مشاركات في كأس العالم.. موسليرا يعتزل دوليا ظهور أول لـ كانافارو وهدف قاتل.. روما يفوز على أودينيزي في مباراة مدتها 18 دقيقة فقط تقرير: مدرب نيس يدخل حسابات ميلان سبورت: برشلونة لا يستبعد إعارة روكي منتخب النمسا: عرض بايرن لرانجنيك؟ أمامه أسبوعين لتحديد موقفه كأس إيطاليا - هدفان +90 يقودان أتالانتا إلى نهائي ناري أمام يوفنتوس برونو يحبط مفاجأة شيفيلد ويقود يونايتد لعودة مثيرة وفوز برباعية
أخر الأخبار
اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيمة وكانتي ساعة | سعودي في الجول
كالتشيو ميركاتو: ميلان لا يمانع رحيل إسماعيل بن ناصر ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الجمعة 26 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وريال مدريد وكلاسيكو السعودية ساعة | الكرة المصرية
رمضان صبحي: بيراميدز ليس طرفا في المنافسة.. ولذلك لن أنصح الأهلي أمام مازيمبي 10 ساعة | الدوري المصري
تنس طاولة - عمر عصر يصل للتصنيف العالمي الأفضل للاعب مصري وعربي 10 ساعة | رياضات أخرى
المندوه: من حل أزمة القيد الأولى يمكنه حل الثانية 10 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - تكرار نهائي الرجال ببطولة الجونة..ونوران تصعد للمرة الخامسة على التوالي 10 ساعة | رياضات أخرى
رائعة فودين ورأسية دي بروين.. مانشستر سيتي يسحق برايتون ويكثف الضغط على أرسنال 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة