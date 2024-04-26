مواعيد مباريات الجمعة 26 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وريال مدريد وكلاسيكو السعودية

يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 والقنوات الناقله.

ويلعب الأهلي أمام مازيمبي ضمن إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا في مواجهة نارية مرتقبة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × مازيمبي.. الساعة 10:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.. ويعلق عليها علي محمد علي.

صنداونز × الترجي.. الساعة 9:00 مساء.. وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 5.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ريال سوسيداد.. الساعة 10:00 مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × الشباب.. وتقام المباراة الساعة 9:00 مساء.. وتذاع عبر قناة SSC SPORTS 1.

الهلال × الفتح.. الساعة 6:00 مساء وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1.

الدوري الفرنسي

يلعب نانت بقيادة مصطفى محمد أمام مونبيليه في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بطولة إفريقيا لكرة السلة

الأهلي المصري × أهلي بنغازي الليبي.. الساعة 8:00 مساء..