رمضان صبحي: بيراميدز ليس طرفا في المنافسة.. ولذلك لن أنصح الأهلي أمام مازيمبي

أبدى رمضان صبحي نجم بيراميدز اعتقاده بأن الأهلي والزمالك أقرب للقب الدوري رغم تربع بيراميدز على صدارته في الوقت الحالي.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة سي بي سي: "ننافس الأهلي والزمالك أكبر ناديين في إفريقيا وليس في مصر فقط. نسعى للحصول على بطولة ولكننا لسنا طرفا في الموضوع والأهلي والزمالك هما الأقرب للدوري".

وأضاف "كنا نتطلع للوصول إلى ما هو أبعد في دوري أبطال إفريقيا، ولكن هذه أول مرة لنا في البطولة وتواجدنا مع فريقين قويين مثل صنداونز ومازيمبي، ونتمنى الوصول لدوري الأبطال مرة أخرى".

وعن مواجهة الأهلي مع مازيمبي في نصف النهائي قال: "لست أنا من يقول للأهلي ماذا يفعل ليتخطى مازيمبي فهو معتاد على هذه المواقف والخروج منها. تعرضنا للظلم هناك ضد مازيمبي خارج الأرض في غياب تقنية الفيديو وكانت لنا ركلة جزاء واضحة. خسارتنا هناك لا تدل على شكل المباراة".

وتابع "بيراميدز تأثر برحيل عبد الله السعيد وهو أخي الكبير ولا نزال على تواصل".

وأكمل "لم تكُن هناك مشاكل مع روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق. تعرضت للإصابة في معسكراته الأولى وكان هو قد كوَّن قوام فريقه. ولم أحزن على استبعادي من بطولة إفريقيا بل على العكس كنت أتمنى التوفيق للمنتخب".

وواصل في الإطار ذاته "أنا وتريزيجيه نتنافس منذ 2014 حين كان هيكتور كوبر مدرب المنتخب. علاقتنا جيدة ليس فقط في الأهلي بل كنا نسكن نفس الغرفة مع المنتخب. عمر مرموش لاعب رائع من الجيل الأجدد، ونتشابه في بعض الأشياء ولكنه أسرع مني قليلا".

وأردف "حسام حسن كان يطمئن على إصابتي وتحدث معي بشكل إيجابي وأتمنى له التوفيق في هذه المرحلة الصعبة".

وعن علاقته مع محمد صلاح قائد المنتخب قال: "أتواصل مع محمد صلاح من حين لآخر وعلاقتنا ممتدة منذ زمن وهو أخ أكبر، وحقق مكانة لن يصل لها سواه في مصر. شخصية جميلة وينصحنا دائما".

أما عن العودة للأهلي أو الانتقال إلى الزمالك قال: "أتشرف بارتباط اسمي بأي نادٍ ولكن حين يكون الأمر حقيقيا. لا أحب الرد على تلك الأخبار لأنها لن تتوقف".

وعن هتافات الجماهير ضده قال: "هتافات الجماهير لا تسبب لي أي مشكلة. لن أفعل شيئا يضايق الجماهير وفي النهاية هي مباراة وتنتهي".