تنس طاولة - عمر عصر يصل للتصنيف العالمي الأفضل للاعب مصري وعربي

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 01:12

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

واصل عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تألقه وحقق إنجازا تاريخيا بعد تقدمه في التصنيف العالمي.

وتقدم عمر عصر إلى المركز 14 عالميا قبل ثلاثة أشهر من انطلاق أولمبياد باريس 2024.

وبات عصر صاحب أفضل تصنيف للاعب مصري أو عربي في تاريخ تنس الطاولة.

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وكان أفضل تصنيف للاعب عربي مسجل باسم عمر عصر أيضا وكان ذلك في عام 2018 أيضا.

وتقدم وقتها عصر إلى المركز 16 عالميا.

بينما أفضل مركز إفريقي مسجل باسم النيجيري أرونا كوادري الذي وصل للمركز 10 عالميا من قبل.

ويستعد بطل منتخب مصر لخوض منافسات أولمبياد باريس في يوليو المقبل.

وتوج عصر بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية الشهر الماضي.

تنس طاولة عمر عصر
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