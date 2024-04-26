تنس طاولة - عمر عصر يصل للتصنيف العالمي الأفضل للاعب مصري وعربي
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 01:12
كتب : FilGoal
واصل عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تألقه وحقق إنجازا تاريخيا بعد تقدمه في التصنيف العالمي.
وتقدم عمر عصر إلى المركز 14 عالميا قبل ثلاثة أشهر من انطلاق أولمبياد باريس 2024.
وبات عصر صاحب أفضل تصنيف للاعب مصري أو عربي في تاريخ تنس الطاولة.
وكان أفضل تصنيف للاعب عربي مسجل باسم عمر عصر أيضا وكان ذلك في عام 2018 أيضا.
وتقدم وقتها عصر إلى المركز 16 عالميا.
بينما أفضل مركز إفريقي مسجل باسم النيجيري أرونا كوادري الذي وصل للمركز 10 عالميا من قبل.
ويستعد بطل منتخب مصر لخوض منافسات أولمبياد باريس في يوليو المقبل.
وتوج عصر بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية الشهر الماضي.
نرشح لكم
اسكواش - تكرار نهائي الرجال ببطولة الجونة..ونوران تصعد للمرة الخامسة على التوالي كرة طائرة - تفاصيل قرعة بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك بمشاركة الدرع.. يحيى خالد يسجل هدفا قاتلا في ربع نهائي أبطال أوروبا لكرة اليد كرة يد - إلى النهائي.. الزمالك يهزم شبيبة سكيكدة الجزائري ويضرب موعدا مع الترجي انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(26) أمل شباب سكيكدة.. نصف نهائي كأس الكؤوس توقف سلسلة البطولات.. الأهلي يخسر أمام الترجي في نصف نهائي كأس إفريقيا لليد انتهت كأس إفريقيا لليد - الأهلي (21)-(25) الترجي التونسي مواعيد مباريات الخميس 25 إبريل - الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد.. ومواجهة صعبة لمانشستر سيتي