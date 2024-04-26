المندوه: من حل أزمة القيد الأولى يمكنه حل الثانية

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 01:06

كتب : FilGoal

حسام المندوه - انتخابات الزمالك

علق حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثته في غانا لمواجهة دريمز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، على الحضور الجماهيري وأزمة قضية حالد بوطيب التي تهدد النادي بإيقاف القيد مرة أخرى.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة سي بي سي: "نتواجد في الفندق وهناك بعض الجماهير وكذلك في التدريبات تواجد البعض حول الملعب وبإذن الله سيتواجدون في الاستاد".

وأضاف "المباراة لها مكافآت وفقا للائحة، واللاعبون والجهاز الفني يدركون أهمية هذه المباراة والمكافآت ليست ما يحركهم".

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وتابع "الكل لديه حالة من التأهب والاستعداد إدراكا لأهمية هذه المباراة".

وأكمل "أزمة بوطيب؟ نطمئن الجماهير بقدرة من حلوا أزمة القيد الأولى على حلها للمرة الثانية. هناك العديد من المشاكل في النادي لا نصدرها للرأي العام حتى لا نحبط الناس".

وواصل "الفوز بالبطولة سيحل جزءا من المشاكل والفوز ببطولة أخرى سيحل جزءا آخر. ولا نريد التوقف أمام المصاعب التي نواجهها".

واختتم "ما نريده الآن هو الفوز بالمباراة التالية ثم الفوز بالمباراة النهائية للكونفدرالية".

وتعادل الزمالك سلبيا مع دريمز في القاهرة في مباراة الذهاب.

الزمالك حسام المندوه
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