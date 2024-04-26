اسكواش - تكرار نهائي الرجال ببطولة الجونة..ونوران تصعد للمرة الخامسة على التوالي

اختتمت منافسات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الاسكواش بنهائيين مصريين.

ويتكرر نهائي الرجال للموسم الثاني على التوالي بتواجد الثنائي علي فرج لاعب وادي دجلة ومصطفى عسل لاعب الأهلي.

ونجح مصطفى عسل في التواجد بنهائي بطولة الجونة الدولية للمرة الثالثة على التوالي.

وتغلب مصطفى عسل على كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما علي فرج بنفس النتيجة تغلب على طارق مؤمن ليستمر في حملة دفاعه عن اللقب.

ونجح علي فرج في تحقيق رقما قياسيا بعد خوض 11 بطولة هذا الموسم وصل فيهم جميعا إلى المباراة النهائية.

ويسعى فرج لمعادلة رقم رامي عاشور كأكثر اللاعبين تتويجا بلقب بطولة الجونة، إذ نجح فرج في حصد لقبين بينما عاشور حصد اللقب ثلاث مرات.

أما على مستوى السيدات فنجحت نور الشربيني في تحويل تأخرها بشوط إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد أمام البلجيكية تيني جيليس.

وتغلبت نوران جوهر على الإنجليزي جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط دون مقابل.

ووصلت نوران جوهر إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي، وكانت نوران قد حققت اللقب مرة واحدة في النسخة الماضية.

ويعتبر نهائي السيدات هذا العام هو تكرار لنهائي نسخة 2021 والتي حصدت فيه نور الشربيني لقبها الوحيد من بطولة الجونة.

وتقام منافسات النهائي في السابعة والنصف مساء بمواجهة نور الشربيني أمام نوران جوهر.

بينما تنطلق مباراة الرجال عقب انتهاء نهائي السيدات.