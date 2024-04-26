بعد 15 عاما و4 مشاركات في كأس العالم.. موسليرا يعتزل دوليا

أنهى فيرناندو موسليرا مسيرته الدولية مع منتخب أوروجواي بعد 15 عاما من اللعب الدولي.

فرناندو موسليرا النادي : جالاتا سراي أوروجواي

وبدأ حارس مرمى جالاتا سراي التركي مسيرته الدولية في أكتوبر 2009.

وأعلن موسليرا نهاية مسيرته الدولية مع منتخب أوروجواي بعدما خاض 133 مباراة دولية.

وشارك موسليرا في أربع بطولات لكأس العالم وحصل مع منتخب بلاده على كأس كوبا أمريكا عام 2011.

حارس المرمى صاحب الـ37 عاما شارك مع منتخب أوروجواي في بطولات كأس العالم: 2010 - 2014 - 2018 - 2022.

وجاءت أبرز مشاركات موسليرا مع منتخب أوروجواي في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، عندما قاد منتخب بلاده للحصول على المركز الرابع.