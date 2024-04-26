بعد 15 عاما و4 مشاركات في كأس العالم.. موسليرا يعتزل دوليا

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

موسليرا

أنهى فيرناندو موسليرا مسيرته الدولية مع منتخب أوروجواي بعد 15 عاما من اللعب الدولي.

فرناندو موسليرا

النادي : جالاتا سراي

أوروجواي

وبدأ حارس مرمى جالاتا سراي التركي مسيرته الدولية في أكتوبر 2009.

وأعلن موسليرا نهاية مسيرته الدولية مع منتخب أوروجواي بعدما خاض 133 مباراة دولية.

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وشارك موسليرا في أربع بطولات لكأس العالم وحصل مع منتخب بلاده على كأس كوبا أمريكا عام 2011.

حارس المرمى صاحب الـ37 عاما شارك مع منتخب أوروجواي في بطولات كأس العالم: 2010 - 2014 - 2018 - 2022.

وجاءت أبرز مشاركات موسليرا مع منتخب أوروجواي في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، عندما قاد منتخب بلاده للحصول على المركز الرابع.

فرناندو موسليرا منتخب أوروجواي
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