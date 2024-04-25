كرة طائرة - تفاصيل قرعة بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك

أقيمت اليوم الخميس قرعة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة سيدات التي يستضيفها النادي الأهلي وبمشاركة الزمالك.

وأسفرت القرعة التي أقيمت داخل مقر الجزيرة، عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الأولى، فيما يتواجد الزمالك ضمن المجموعة الثانية.

وجاءت القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي

السجون الكيني

ناصرية شباب بجاية الجزائري

المجموعة الثانية:

الزمالك

مصنع الكحول الوطني الإثيوبي

أسيك ميموزا الإيفواري

مشعل بلدية بجاية الجزائري

المجموعة الثالثة:

الأنابيب الكيني

كاستومس سيرفيس النيجيري

سانت دوني جزر ريونيون

مايو كاني أيفوليوشن الكاميروني

المجموعة الرابعة:

البنك التجاري الكيني

ليتو الكاميروني

سوكوسيم السنغالي

الجمعية الرياضية لولاية بجاية.