بمشاركة الدرع.. يحيى خالد يسجل هدفا قاتلا في ربع نهائي أبطال أوروبا لكرة اليد

الخميس، 25 أبريل 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

يحيى خالد - فيزبريم

سجل يحيى خالد هدفا في الوقت القاتل قاد به فريقه فيزبريم المجري لفوزا ثمينا على ألبورج الدنماركي.

وفاز فيزبريم على ألبورج بنتيجة 32-31 في المباراة اليت أقيمت ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز يحيى خالد هدف الفوز للفريق المجري في اللحظات الأخيرة ليمنحه فوزا في الوقت القاتل قبل خوض مباراة الغياب بالدنمارك الأسبوع المقبل.

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وسجل يحيى خالد 3 أهداف خلال المباراة التي شهدت مشاركة النجم المصري الآخر يحيى الدرع.

وكان ألبورج متقدما حتى الدقيقة 52 بفارق ستة أهداف لكن زملاء الدرع وخالد نجحوا في قلب النتيجة.

وتصدر نديم ريميلي من فيزبرم قائمة هدافي المباراة برصيد ستة أهداف ، بينما سجل أربعة لاعبين من ألبورج أربعة أهداف لكل منهم.

ويأمل فيزبريم في العودة لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2018-2019 حيث خسر النهائي آنذاك أمام فاردار المقدوني.

ومنذ ذلك الموسم كان أبرز إنجاز للفريق هو المركز الرابع في نسخة 2021-22.

وفي الموسم الماضي توقف مشوار الفريق المجري عند ربع النهائي أمام كيليسي البولندي.

كرة يد يحيى خالد فيزبريم المجري
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