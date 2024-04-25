دياب يكشف لـ في الجول حقيقة نقل مباريات الدوري إلى النهار
الخميس، 25 أبريل 2024 - 22:36
كتب : أحمد الخولي
كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن حقيقة تعديل مواعيد مباريات الدوري وعدم إقامتها في المساء.
وقال دياب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم يصلنا أي شيء بخصوص نقل مباريات الدوري للنهار".
وأوضح "المباريات ستقام في مواعيدها المعتادة حتى الآن، في الرابعة عصرا والسابعة مساء".
وأقيمت 19 جولة حتى الآن من عمر الدوري المصري الممتاز.
ومن المنتظر أن يتم إنهاء الموسم الحالي في منتصف أغسطس وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الرابطة.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.
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