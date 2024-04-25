ظهور أول لـ كانافارو وهدف قاتل.. روما يفوز على أودينيزي في مباراة مدتها 18 دقيقة فقط

حقق روما فوزا ثمينا على أودينيزي ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الإيطالي.

وفاز ذئاب العاصمة على اودينيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي استمرت لمدة 18 دقيقة فقط.

وسجل بريان كريستانتي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بتمريرة حاسمة عن طريق باولو ديبالا.

وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها، بدأ فابيو كانافارو مهمته بتدريب أودينيزي بمواجهة روما لمدة 18 دقيقة فقط استكمالا للمباراة التي توقفت قبل أسبوعين بسبب سقوط مدافع روما نديكا.

المدرب جابرييلي تشيوفي قاد المباراة الأولى وتمت إقالته قبل 3 أيام وتعيين فابيو كانافارو بدلا منه.

وقبل إلغاء المواجهة، كان الطرفان متعادلين بشكل إيجابي بنتيجة 1-1، ولذلك قررت اللجنة المسؤولة عن الدوري الإيطالي استئناف المباراة اليوم عند الدقيقة 72 وهو الوقت الذي تم إلغاء المباراة بها.

شاهد لحظة بداية استكمال مباراة أودينيزي وروما من الدقيقة 72#أودينيزي_روما | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gcgTM6jdZg — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 25, 2024

وبذلك حسم روما الفوز في تلك المواجهة بنتيجة 2-1، بعدما تم إلغاء المواجهة الأولى بنتيجة 1-1.

الفوز رفع رصيد روما إلى 58 في المركز الخامس بجدول الدوري، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 17 نقطة في المركز 17.

في الثانية الأخيرة.. روما يسجل هدف التقدم عن طريق كريستانتي في سيناريو مجنون#أودينيزي_روما | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/nbGrRYwvmD — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 25, 2024

ماذا حدث؟

توقفت مباراة أودينيزي ضد روما يوم 14 أبريل في الجولة 32 من الدوري الإيطالي بسبب سقوط إيفان نديكا مدافع الذئاب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 72 إثر سقوط المدافع الإيفواري بمفرده دون أي تدخل.

وأصيب المدافع بهبوط في الدورة الدموية، وأخبر كريس سمولينج زميله في الفريق بشعوره بألم في الصدر.

خروج إيفان نديكا من ملعب المباراة بعد هبوط في الدورة الدموية أثناء اللقاء وحديث مع حكم المباراة ودي روسي عن إلغاء المباراة#أودينيزي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8EGWI737oi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وأوقف الحكم اللقاء مباشرة وتحدث مع دانييلي دي روسي المدير الفني لروما من أجل الاطمنئان على حالة اللاعب.

وطلب الحكم من الفريقين الانتظار لحين التعرف على حالة المدافع الصحية.

وأوضح دي روسي للحكم أن لاعبي فريقه لا يشعرون بالاستعداد لمواصلة اللقاء، وأعلن الحكم نهاية اللقاء.

الحكم يحسم القرار.. نهاية المباراة في الدقيقة 80 بعد خروج نديكا مدافع روما بهبوط في الدورة الدموية 📽️#أودينيزي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/LLsWpdLZ5B — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وتقدم أودينيزي بهدف روبرتو بيريرا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

وسجل روميلو لوكاكو هدف التعادل في الدقيقة 64 قبل أن يتم إلغاء المباراة.