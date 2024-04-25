غياب في توقيت حرج.. رابطة الأندية تعلن عقوبة رمضان صبحي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان رابطة الأندية كالتالي:

طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024، جاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش وإنبي:

إيقاف مدير الكرة بنادي إنبي لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي:

إيقاف رمضان صبحي رمضان لاعب فريق بيراميدز لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف .

وبذلك يغيب رمضان صبحي عن مباراتي بيراميدز ضد إنبي يوم 1 مايو ومودرن فيوتشر يوم 6 مايو.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة.