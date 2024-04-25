غياب في توقيت حرج.. رابطة الأندية تعلن عقوبة رمضان صبحي
الخميس، 25 أبريل 2024 - 21:47
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء بيان رابطة الأندية كالتالي:
طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024، جاءت العقوبات على النحو التالي:
مباراة طلائع الجيش وإنبي:
إيقاف مدير الكرة بنادي إنبي لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.
مباراة بيراميدز والبنك الأهلي:
إيقاف رمضان صبحي رمضان لاعب فريق بيراميدز لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف .
وبذلك يغيب رمضان صبحي عن مباراتي بيراميدز ضد إنبي يوم 1 مايو ومودرن فيوتشر يوم 6 مايو.
ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة.
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