كرة يد - إلى النهائي.. الزمالك يهزم شبيبة سكيكدة الجزائري ويضرب موعدا مع الترجي

تغلب الزمالك على شبيبة أمل سكيكدة الجزائري بنتيجة 30-26 في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 20-12.

وبذلك يتأهل الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في النهائي.

وفاز الترجي على الأهلي بنتيجة 25-20.

ويلعب سكيكدة ضد الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتختتم منافسات البطولة يوم السبت 27 أبريل.

نظام البطولة

شارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة وتم تقسيمهم على 4 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.