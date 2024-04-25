خبر في الجول - بعد 3 أشهر من الغياب.. إيهاب جلال يعيد باسم مرسي لتدريبات الإسماعيلي
الخميس، 25 أبريل 2024 - 20:55
كتب : عمرو نبيل
وافق إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي على عودة باسم مرسي لتدريبات الإسماعيلي الجماعية لأول مرة منذ قرابة 3 أشهر.
وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال قبل منح الفرصة للمهاجم بعد محادثات مع اللجنة الفنية للنادي.
وكان اللاعب خارج حسابات إيهاب جلال تماما في الفترة الماضية، حيث لم يتدرب مع الفريق طوال ذلك الوقت.
ويخوض المران الجماعي الأول غدا الجمعة في السادسة والنصف مساء.
وغاب باسم مرسي عن الفريق منذ ظهوره على مقاعد البدلاء أمام المصري في يناير الماضي.
وشارك باسم مرسي في 4 مباريات فقط هذا الموسم، آخرها ظهور لمدة دقيقتين أمام إنبي في الجولة التاسعة.
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