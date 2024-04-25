مران الأهلي - فقرات خططية وتقسيمة قوية تحضيرا لمواجهة مازيمبي

اختتم فريق النادي الأهلي استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام مازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واُختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق.

فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود، والحارس طاقمًا من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.