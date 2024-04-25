مران الأهلي - فقرات خططية وتقسيمة قوية تحضيرا لمواجهة مازيمبي

الخميس، 25 أبريل 2024 - 20:38

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - إمام عاشور

اختتم فريق النادي الأهلي استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام مازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واُختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - محرز وفيرمينيو يقودان هجوم أهلي جدة أمام الرياض.. وعودة كيسيه تقرير: مدرب نيس يدخل حسابات ميلان إلى كوماسي.. وصول بعثة الزمالك لمواجهة دريمز الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام مازيمبي

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٤‏ شخصًا‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق.

فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود، والحارس طاقمًا من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

الأهلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول - بعد 3 أشهر من الغياب.. إيهاب جلال يعيد باسم مرسي لتدريبات الإسماعيلي الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام مازيمبي دوري المحترفين - تأهل كهرباء الإسماعيلية للمرة الثانية.. وموقعة فاصلة ضد السويس لاعب مازيمبي: شعرنا بالإحباط بعد التعادل أمام الأهلي.. ومباراة العودة فرصة تاريخية ربيعة: سعداء بنفاد تذاكر مباراة مازيمبي.. وعلينا ألا نستقبل أي هدف كولر: وارد أن ندفع بـ عاشور والشناوي أمام مازيمبي.. واستمعت لنصيحة قمصان في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ومروان عطية من المشاركة أمام مازيمبي عمرو أدهم: يجب محاسبة المسؤول عن قضية بوطيب.. وسنبشر جماهير الزمالك قريبا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(1) مانشستر سيتي.. جوووول أول 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بعد 3 أشهر من الغياب.. إيهاب جلال يعيد باسم مرسي لتدريبات الإسماعيلي 26 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - فقرات خططية وتقسيمة قوية تحضيرا لمواجهة مازيمبي 43 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد - الزمالك (29)-(25) أمل شباب سكيكدة.. نصف نهائي كأس الكؤوس ساعة | كرة يد
استراحة في الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(1) الرياض.. نهاية الشوط الأول ساعة | سعودي في الجول
الدوري السعودي - محرز وفيرمينيو يقودان هجوم أهلي جدة أمام الرياض.. وعودة كيسيه ساعة | سعودي في الجول
تقرير: مدرب نيس يدخل حسابات ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إلى كوماسي.. وصول بعثة الزمالك لمواجهة دريمز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة