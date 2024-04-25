انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(26) أمل شباب سكيكدة.. نصف نهائي كأس الكؤوس
الخميس، 25 أبريل 2024 - 19:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد أمل شباب سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
الفائز يلاقي الترجي التونسي في النهائي.
والخاسر يلاقي الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث.
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نهاية المباراة: الزمالك 30-26 أمل شباب سكيكدة
29-25
28-21
27-21
26-20
24-19
20-13
الشوط الثاني
20-12
18-10
16-7.. الزمالك يوسع الفارق إلى 9 نقاط
12-4
6-2
5-2 للأبيض
2-0
1-0 للزمالك
بداية المباراة
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