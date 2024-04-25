انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(26) أمل شباب سكيكدة.. نصف نهائي كأس الكؤوس

وزير الرياضة: تنظيم كأس العالم للأندية والعظماء الـ 7 لكرة اليد حدث عالمي وفريد

يد - بعد حصول مصر على حق الاستضافة.. الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية

مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 3 سنوات مقبلة

كرة يد - أحمد خيري يغادر بعثة الأهلي في الجزائر بسبب الإصابة

يد - الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بعد فوز كبير على أولمبيك عنابة

يد - بسبب الخريطة من جديد.. انسحاب الجزائر من مواجهة المغرب في البطولة العربية تحت 17

يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس

كرة يد - بفارق 21 هدفا.. الأهلي يهزم بلدية ميلة بافتتاح الدور الرئيسي من كأس الكؤوس