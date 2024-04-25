انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(2) الرياض.. 3 نقاط ثمينة

يلعب أهلي جدة أمام الرياض ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة بقيادة رياض محرز وفيرمينيو أمام الرياض.

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نهاية المباراة

ق84 عبد الهادي الحراجين يسجل الهدف الثاني لنادي الرياض بعد تبادل رائع للكرة مع يحيى الشهري

ق80 انفراد تام من نوليدج موسونا مهاجم الرياض لكنه يضعها فوق المرمى بقليل

ق60 تسديدة قوية من رياض محرز تمر أعلى مرمى الرياض

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+10 فرانك كيسيه يسجل هدف التعادل لنادي أهلي جدة

ق43 توريه يسجل الهدف الأول لنادي الرياض من ركلة جزاء

ق42 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل ديميرال على موسونا مهاجم الرياض في الهجمة الأولى لأصحاب الأرض

ق38 تسديدة قوية من روبرتو فيرمينو تمر بجوار القائم

ق27 عرضية خطيرة من ماكسيمان يحولها فراس البريكان بضربة رأسية ترتطم بالعارضة

ق20 تسديدة قوية من فرانك كيسيه لاعب الأهلي تمر بجوار المرمى بقليل

ق12 تغيير اضطراري لنادي الرياض بخروج صالح آل عباس ودخول جراي

ق5 انطلاقة سريعة من رياض محرز من الجهى اليمنى وعرضية متقنة يبعدها دفاع الرياض

انطلاق المباراة