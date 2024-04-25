الدوري السعودي - محرز وفيرمينيو يقودان هجوم أهلي جدة أمام الرياض.. وعودة كيسيه

يتواجد الثنائي رياض محرز وروبرتو فيرمينو في التشكيل الأساسي لنادي أهلي جدة أمام الرياض.

ويلعب أهلي جدة أمام الرياض ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كما عاد الإيفواري فرانك كيسيه لتسكيل أهلي جدة بعد تعافيه من الغصابة العضلية التي غيبته عن المباريات الماضية.

وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة الرياض كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بسام الحريجي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - عبد الله العمار

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسي

أمامهما: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - ألان سان ماكسيمان

خط الهجوم: فراس البريكان

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة بفارق أقل 25 نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما يحتل الرياض المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.