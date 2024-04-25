تقرير: مدرب نيس يدخل حسابات ميلان

ظهر اسم جديد ضمن الأسماء المرشحة لخلافة ستيفانو بيولي مدرب ميلان الحالي في الموسم المقبل.

واستقر ميلان على رحيل بيولي بنهاية منافسات الموسم الحالي بعد تراجع النتائج وفقا لتقارير إيطالية.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" فإن الخروج من الدوري الأوروبي على يد روما ثم الخسارة من إنتر في الدوري الإيطالي قضت على آمال بيولي في الاستمرار مع الروسونيري.

وأوضحت التقارير أن الإيطالي فرانشيسكو فاريولي مدرب نادي نيس الفرنسي دخل بقوة ضمن الأسماء المرشحة لخلافة بيولي.

فاريولي انضم لقائمة تضم كل من: باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي وجولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق وكريستوف جالتييه مدرب الدحيل ومارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد السعودي لخلافة بيولي.

المدرب صاحب الـ 35 عاما يخوض الموسم الأول مع نيس ويقود الفريق للمركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة.

فاريولي مدرب فاتح كاراجومروك التركي السابق قاد الموسم الحالي 34 مباراة مع نيس وحقق الفوز في 16 مباراة وخسر 9 وتعادل في مثلهم.