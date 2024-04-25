الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام مازيمبي

الخميس، 25 أبريل 2024 - 18:35

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

انعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، وذلك للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي خالد بيبو مدير الكرة، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وأسامة محمد إداريا الفريق، إلى جانب منسق ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ومسئولي فريق مازيمبي.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود والحارس طاقما من اللون الأخضر.

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وتم خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

هذا ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

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