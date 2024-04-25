سبورت: برشلونة لا يستبعد إعارة روكي

الخميس، 25 أبريل 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

بات خيار خروج البرازيلي فيتور مهاجم برشلونة على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل مطروحا داخل النادي الكتالوني.

فيتور روكي

النادي : برشلونة

برشلونة

وانضم روكي لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن انتقال روكي من برشلونة خلال الصيف المقبل على سبيل الإعارة ليس مستبعدا.

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وأوضحت التقارير أن إدارة برشلونة تريد منح اللاعب فرصة المشاركة لعدد أكبر من الدقائق.

وسبق أن تعاقد برشلونة مع اللاعب البرازيلي الموهوب في الصيف الماضي على أن ينضم في مطلع موسم 2024-25.

وفضّل الفريق الكتالوني ضم اللاعب الشاب مبكرا إذ انضم يناير الماضي ليخوض النصف الثاني من الموسم مع الفريق.

وتعاقد برشلونة مع روكي من أتليتكو باراناينسي مقابل 40 مليون يورو.

وشارك روكي في 11 مباراة مع برشلونة وسجل هدفين ولم يصنع أي هدف.

فيتور روكي برشلونة
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