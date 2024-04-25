دوري المحترفين - تأهل كهرباء الإسماعيلية للمرة الثانية.. وموقعة فاصلة ضد السويس

الخميس، 25 أبريل 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

تعادل كهرباء الإسماعيلية مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة للقسم الثاني "ب".

النتيجة حسمت صعود كهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين على الصدارة برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الإنتاج الحربي الذي كان بحاجة للفوز.

وكان الإنتاج الحربي خارج هذا الصراع وضمن الكهرباء التأهل رسميا، إلا أن ثبوت مشاركة لاعب موقوف في مباراة الإنتاج ضد إيسترن كومباني منح الإنتاج نقاط المباراة وأعاده للصراع.

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وبذلك يتأهل كهرباء الإسماعيلية لدوري المحترفين مبدئيا، ويواجه منتخب السويس بطل المجموعة الرابعة على المقعد المؤهل للدورة الرباعية.

منتخب السويس على الجانب الآخر تعادل مع النصر بهدفين لمثلهما، وكان ذلك كافيا لضمان تأهله.

وحسم السويس التأهل عمليا منذ الجولة الماضية بفضل فارق الأهداف الكبير عن العبور، حيث كان بحاجة للخسارة بما يعوض فارق 9 أهداف.

وينقسم دوري الدرجة الثانية إلى 6 مجموعات، يصعد الأول من كل مجموعة لتخوض الفرق الستة مواجهات إقصائية ليصعد 3 فرق يخوضوا دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين لتحديد المتأهل للدوري الممتاز، بجانب صاحبي المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.

وضمن بتروجيت تأهله للدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة دوري المحترفين، فيما تتنافس 4 فرق على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للممتاز، والبطاقة الثالثة التي تخوض تصفيات مع أوائل مجموعات الدرجة الثانية.

والفرق الـ4 المتنافسة في دوري المحترفين: هم، لافيينا، ووادي دجلة، وغزل المحلة، وحرس الحدود.

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