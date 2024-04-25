بنزيمة يغيب عن لقاء الشباب

الخميس، 25 أبريل 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

من المرجح أن يغيب النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة عن مباراة فريقه ضد الشباب يوم الجمعة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل الشباب ضيفا على اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

ويغيب النجم الفرنسي عن التدريبات الجماعية منذ مباراة الحزم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 28.

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وأوضح التقرير أن بنزيمة أبلغ الجهاز الطبي في الفريق، أن غيابه يعود إلى شعوره بإصابة منذ تلك المباراة.

في حين، تتحدد الخميس إمكانية مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من عدمها في لقاء الشباب بعد أن غاب عن تدريب الأربعاء لإصابته بالانفلونزا.

وكان المغربي اكتفى بالتدرُّب داخل صالة الجيمانزيوم عقب مباراة الحزم دون الدخول في التدريبات الجماعية.

بعد مباراة الشباب سيستعد اتحاد جدة لمباراته الأهم هذا الموسم، حين يلعب ضد الهلال في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي أهمية المباراة من كونها البطولة الوحيدة المتاحة لاتحاد جدة هذا الموسم، بعد توديع كل البطولات الأخرى، وابتعاده عن صدارة الدوري بفارق كبير عن الهلال المتصدر.

لكن الهلال انتصر في كل المواجهات التي جمعته بالنمور هذا الموسم.

الهلال كريم بنزيمة اتحاد جدة الشباب
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