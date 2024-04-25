توقف سلسلة البطولات.. الأهلي يخسر أمام الترجي في نصف نهائي كأس إفريقيا لليد

الخميس، 25 أبريل 2024 - 16:44

كتب : FilGoal

الأهلي ضد أولمبيك عنابة - كرة يد

خسر النادي الأهلي لكرة اليد، أمام الترجي التونسي بنتيجة 25 - 20، في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، التي تستضيفها الجزائر، على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران.

ولم يتقدم النادي الأهلي طوال أحداث المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم الترجي 10-9، فيما استطاع الفريق التونسي توسيع الفارق لـ4 أهداف خلال المباراة.

ونجح الترجي في الوصول للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مواجهة الزمالك وأمل سكيكدة الجزائري والمقرر أن يلتقيا الساعة الثامنة مساء اليوم، فيما ينتظر الأهلي الخاسر للعب على المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

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ولم ينجح الأهلي في استكمال سلسلة بطولاته في كرة اليد هذا الموسم، بعد تتويجه بالسوبر المصري، ودوري أبطال إفريقيا، السوبر الإفريقي، والتأهل لكأس العالم للأندية.

تفاصيل المباراة

انطلقت المباراة بتفوق الترجي التونسي، حتى نجح في توسيع الفارق لتصبح النتيجة 6-3

عاد الأهلي مستغلا توقف دقيقتين للاعب الترجي، ليقلص الفارق وينجح في التعادل بنتيجة 9-9، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي 10-9.

ومع في الشوط الثاني، نجح الترجي في التقدم 12-9، قبل عودة الأهلي 14-13، ثم التعادل 16-16.

ولكن بسبب خطأ في التغيير لعب الأهلي منقوصا 2 لاعبين، ليتقدم الترجي 18-16.

حاول الأهلي العودة مجددًا ليقلص الفارق لهدف وتصل النتيجة لـ20-19.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، أضاع لاعبو الأهلي الهجمات برعونة، لينجح الترجي في توسيع الفارق لتصل النتيجة 25-20، قبل أن يسجل الأهلي هدف تقليص الفارق قبل النهاية بثوان، لتنتهي المباراة 25-21.

الطريق للنهائي

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز أمام وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة، واختتم مبارياته بالفوز على أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21 في الدور الرئيسي، ليتصدر مجموعته.

وعلى الجانب الآخر حل الترجي ثانيا في مجموعته التي تصدرها الزمالك، قبل تجاوز الأهلي للوصول للمباراة النهائية.

نظام البطولة

يشارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

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