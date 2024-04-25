الهلال يفقد سالم الدوسري أمام الفتح

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن سالم الدوسري جناح الهلال سيغيب عن لقاء الفتح.

سيلعب الهلال ضد الفتح ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.

وأعلن الهلال أن الدوسري سيخضع خلال اليومين المقبلين لفحصٍ بالأشعة لتحديد حجم إصابته في عضلة الفخذ الخلفية.

هذا وقد خضع الدوسري لفحوصات سريرية أولية وينتظر نتائج الفحوصات الدقيقة لتحديد مدة الغياب بدقّة.

وأصيب الدوسري قبل دقائق من نهاية مباراة الهلال ضد العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأتم جيسوس "يجب ألا ننسى أن هذا الفريق انتصر في 45 مباراة، ومتأكد أننا سنستمر في تحقيق الانتصارات".

وخسر العين الإماراتي بهدفين لهدف في إياب نصف النهائي في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا الخاص بفريق الهلال.

إلا أن العين تأهل للنهائي بفضل فوزه في الذهاب بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد معقل الفريق الإماراتي.

ليصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 5-4 لصالح العين ويتأهل بذلك إلى النهائي.

وكان العين أوقف سلسلة انتصارات الهلال السعودي هذا الموسم التي وصلت إلى 34 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب قبل أسبوع.

العين تأهل للنهائي منتظرا الفائز من مواجهة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان الكوري الجنوبي، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز أولسان بهدف دون رد.

ووصل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ 8 سنوات.

ثنائية فوز الهلال سجلها كل من روبن نيفيز وسالم الدوسري، بينما جاء هدف العين الوحيد عن طريق إريك مينيزيس.

وصعد العين للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعد العين أول فريق حصل على البطولة في مسماها الجديد عام 2003.

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