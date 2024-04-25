رغم تصريحات أنشيلوتي.. بيلينجهام خارج قائمة لقاء سوسيداد

رغم تصريحات مدربه كارلو أنشيلوتي.. خرج جود بيلنجهام نجم ريال مدريد من قائمة فريقه أمام ريال سوسيداد يوم الجمعة.

جود بيلينجهام يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء، فيما يعاني رودريجو من الأنفلونزا. وكلاهما غاب عن تدريب يوم الخميس.

لكن أنشيلوتي قال في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "أعتقد أن جود بيلينجهام ورودريجو سيكونان متاحين لمباراة ريال سوسيداد الجمعة".

وأضاف "فيرلاند ميندي لن يسافر، أفضل أن يتعافى في مدريد ليكون جاهزا لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا".

لكن ريال مدريد أعلن قائمة مباراة الجولة 33 من الدوري الإسباني قبل قليل، وخلت من اسم الدولي الإنجليزي.

فيما ظهر اسم رودريجو بشكل طبيعي.

وزف كارلو خبرا سارا لجماهير ناديه حين قال: "تيبو كورتوا؟ يمكنه اللعب أمام قادش".

كورتوا يغيب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

سيلعب ريال مدريد ضد قادش بعد مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ويرى أنشيلوتي أن "الكرة الذهبية يجب أن تذهب إلى بيلينجهام وفينيسيوس".

بسؤاله عن قرب التتويج بلقب الدوري الإسباني رد الإيطالي قائلا "نحتاج إلى 7 نقاط قبل أن نتحدث عن التتويج بلقب الدوري الإسباني".

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج الملاحق برشلونة.

الملكي هزم برشلونة في الكلاسيكو وواصل التغريد الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.

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