تقرير: ليفربول يطلب ضم زميل مرموش.. وفرانكفورت يحدد سعره

الخميس، 25 أبريل 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

بدأ نادي ليفربول مفاوضاته مع آينتراخت فرانكفورت من أجل ضم مدافعه الإكوادوري ويليان باتشو، حسب موقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن ليفربول يجري محادثات مع فرانكفورت بشأن انتقال البالغ من العمر 22 عاما.

أصبح باتشو من أولويات ليفربول هذا الصيف، وبالتالي بدأت المحادثات حول هذه الخطوة. وشملت هذه المحادثات ليفربول وفرانكفورت ووكيل اللاعب.

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كان نادي فرانكفورت واضحًا في مطالبه، إذ طلب 65 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب الإكوادوري، حسب التقرير.

ولعب باتشو كل مباريات فرانكفورت في الدوري الالماني هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة غاب عنها لتراكم البطاقات.

المباريات الـ29 التي لعبها باتشو لم يستبدل في أي منها.

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مع احتمالية توجه باتشو إلى ملعب أنفيلد في وقت لاحق من هذا العام، بدأ آينتراخت فرانكفورت في البحث عن بدلاء.

ويعد اسم ليليان براسييه مدافع ستاد بريست أبرزهم.

تم ربط براسييه سابقًا بالانتقال إلى موناكو وميلان وبورتو.

ليفربول إينتراخت فرانكفورت ويليان باتشو
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