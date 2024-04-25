مواجهة اتحاد جدة تشهد عودة ميتروفيتش لصفوف الهلال

سيعود النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال السعودي للمشاركة مرة أخرى مع فريقه بداية من مباراته أمام نظيره اتحاد جدة.

سيلعب الهلال ضد اتحاد جدة يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك.

حين أصيب ميتروفيتش مطلع الشهر الجاري، أوضح ناديه أن علاجه سيستغرق مدة شهر ونصف، لكنه سيعود بعد شهر بالتمام والكمال.

إذ يواصل ميتروفيتش خلال الفترة الجارية برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني بنادي الهلال بجانب المشاركة في جزء من التدريبات الجماعية.

وغاب ميتروفيتش عن مباريات الهلال الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ميتروفيتش خاض 36 مباراة بالموسم الحالي مع الهلال وسجل 33 هدفا وصنع 8 آخرين.

الهلال بات قريبا من حسم لقب الدوري السعودي، إذ يحتل الصدارة برصيد 77 نقطة متفوقا على النصر أقرب منافسيه بفارق 9 نقاط، كما أنه لعب مباراة أقل.

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