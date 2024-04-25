مواجهة اتحاد جدة تشهد عودة ميتروفيتش لصفوف الهلال

الخميس، 25 أبريل 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

سيعود النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال السعودي للمشاركة مرة أخرى مع فريقه بداية من مباراته أمام نظيره اتحاد جدة.

سيلعب الهلال ضد اتحاد جدة يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك.

حين أصيب ميتروفيتش مطلع الشهر الجاري، أوضح ناديه أن علاجه سيستغرق مدة شهر ونصف، لكنه سيعود بعد شهر بالتمام والكمال.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: المرض لن يبعد بيلينجهام وردريجو عن لقاء سوسيداد.. وكورتوا سيلعب ضد قادش تقارير: ليفربول سيعلن تعيين سلوت قبل نهاية الأسبوع كلوب: نحن بحاجة لحدوث مصائب مع مانشستر سيتي وأرسنال تين هاج يوضح أهدافه من المباريات المتبقية.. ورأيه في أداء كاسيميرو بقلب الدفاع

إذ يواصل ميتروفيتش خلال الفترة الجارية برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني بنادي الهلال بجانب المشاركة في جزء من التدريبات الجماعية.

وغاب ميتروفيتش عن مباريات الهلال الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ميتروفيتش خاض 36 مباراة بالموسم الحالي مع الهلال وسجل 33 هدفا وصنع 8 آخرين.

الهلال بات قريبا من حسم لقب الدوري السعودي، إذ يحتل الصدارة برصيد 77 نقطة متفوقا على النصر أقرب منافسيه بفارق 9 نقاط، كما أنه لعب مباراة أقل.

الهلال اتحاد جدة ألكسندر ميتروفيتش
نرشح لكم
17 محاولة لا تكفي.. الرياض يعاقب أهلي جدة بمشاركة محرز وفيرمينو انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(2) الرياض.. 3 نقاط ثمينة الدوري السعودي - محرز وفيرمينيو يقودان هجوم أهلي جدة أمام الرياض.. وعودة كيسيه بنزيمة يغيب عن لقاء الشباب الهلال يفقد سالم الدوسري أمام الفتح مدرب الهلال: الحكم تجاهل ركلة جزاء أمام العين.. وافتقدنا نيمار وميتروفيتش قائد العين يعتذر لسالم الدوسري عما بدر منه جيسوس يعيد بونو ويستبعد كوليبالي من مواجهة العين في نصف نهائي أبطال آسيا
أخر الأخبار
بمشاركة الدرع.. يحيى خالد يسجل هدفا قاتلا في ربع نهائي أبطال أوروبا لكرة اليد 13 دقيقة | كرة يد
دياب يكشف لـ في الجول حقيقة نقل مباريات الدوري إلى النهار 49 دقيقة | الدوري المصري
17 محاولة لا تكفي.. الرياض يعاقب أهلي جدة بمشاركة محرز وفيرمينو 54 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة الأهلي - عودة إمام عاشور وحسين الشحات أمام مازيمبي ساعة | الكرة الإفريقية
ظهور أول لـ كانافارو وهدف قاتل.. روما يفوز على أودينيزي في مباراة مدتها 18 دقيقة فقط ساعة | الكرة الأوروبية
غياب في توقيت حرج.. رابطة الأندية تعلن عقوبة رمضان صبحي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - إلى النهائي.. الزمالك يهزم شبيبة سكيكدة الجزائري ويضرب موعدا مع الترجي ساعة | كرة يد
انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(4) مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة