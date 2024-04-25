أنشيلوتي: المرض لن يبعد بيلينجهام وردريجو عن لقاء سوسيداد.. وكورتوا سيلعب ضد قادش

الخميس، 25 أبريل 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أتليتكو

لن يبعد المرض ثنائي ريال مدريد جود بيلينجهام ورودريجو عن لقاء ريال سوسيداد يوم الجمعة، حسبما أكد المدرب كارلو أنشيلوتي.

جود بيلينجهام يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء، فيما يعاني رودريجو من الأنفلونزا. وكلاهما غاب عن تدريب يوم الخميس.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "أعتقد أن جود بيلينجهام ورودريجو سيكونان متاحين لمباراة ريال سوسيداد الجمعة".

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وأضاف "فيرلاند ميندي لن يسافر، أفضل أن يتعافى في مدريد ليكون جاهزا لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا".

وزف كارلو خبرا سارا لجماهير ناديه حين قال: "تيبو كورتوا؟ يمكنه اللعب أمام قادش".

كورتوا يغيب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

سيلعب ريال مدريد ضد قادش بعد مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ويرى أنشيلوتي أن "الكرة الذهبية يجب أن تذهب إلى بيلينجهام وفينيسيوس".

بسؤاله عن قرب التتويج بلقب الدوري الإسباني رد الإيطالي قائلا "نحتاج إلى 7 نقاط قبل أن نتحدث عن التتويج بلقب الدوري الإسباني".

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج الملاحق برشلونة.

الملكي هزم برشلونة في الكلاسيكو وواصل التغريد الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.

ريال مدريد
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