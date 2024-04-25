اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية

الخميس، 25 أبريل 2024 - 00:59

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل

نجح ثلاثة لاعبين في حسم تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية في ختام منافسات ربع النهائي.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الثمانية الكبرى في موسم الاسكواش.

وتقام البطولة بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بتنظيم شركة ievents.

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ونجحت نوران جوهر في تأمين تأهلها بالفوز على الأمريكية أوليفيا ويفير بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما على الجانب الآخر ودعت نور الطيب المنافسات بعد الخسارة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

أما على مستوى الرجال فحسم مصطفى عسل تأهله بفوزه أمام علي أبو العينين بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما نجح كريم عبد الجواد في إقصاء النيوزلاندي بول كول المصنف الثاني عالميا.

وبذلك يكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية، وتأتي المواعيد كالآتي: (الخميس 25 أبريل)

نور الشربيني × البلجيكية تيني جيليس (7 مساء)

علي فرج × طارق مؤمن (8 مساء)

نوران جوهر × الإنجليزية جورجينا كينيدي (9 مساء)

مصطفى عسل × كريم عبد الجواد (10 مساء)

وكان الثنائي علي فرج ونوران جوهر قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

وتشارك 22 دولة مختلفة في منافسات البطولة بأكثر من 96 لاعبا مصنفين عالميا.

وتبلغ جوائز بطولة الجونة هذا الموسم إجمالي جوائز مالية بقيمة 350 ألف دولار.

وكان قد تم إدراج بطولة الاسكواش في الأولمبياد عام 2028 بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

اسكواش مصطفى عسل
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