في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ومروان عطية من المشاركة أمام مازيمبي

يستعد الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ياسر إبراهيم سيغيب عن مباراة الأهلي أمام مازيمبي رغم اكتمال شفائه، لعدم رغبة مارسيل كولر في المجازفة به.

ويغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي منذ قرابة شهرين بعد تعرضه للإصابة في مباراة ميدياما الغاني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما سيغيب حمزة علاء حارس المرمى عن مباراة مازيمبي بسبب التهابات في الحوض وفي العضلة الضامة.

فيما تأكدت جاهزية جميع اللاعبين العائدين من الإصابة للمشاركة وآخرهم مروان عطية ويبقى قرار ضمهم للقائمة من عدمه بيد كولر.

وتعافى سداسي الأهلي: ياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانج من الإصابة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة مساء وذلك بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.