خبر في الجول – الأهلي يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري لاحتساب دوري 2003 لصالحه

واصل النادي الأهلي تحركاته من أجل احتساب دوري الجمهورية مواليد 2003 لصالح الأحمر، بعد الأزمة الأخيرة على الفائز باللقب مع نادي إنبي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد اللاعب محمد صلاح مسلم لاعب الاتحاد السكندري.

وطالب الأهلي خلال شكوته إلى اتحاد الكرة باحتساب نتيجة المباراتين ضد الاتحاد السكندري في دوري 2003 لصالحه.

وانتهت مباراتي الأهلي والاتحاد السكندري في دوري الجمهورية 2003 بالتعادل، ويسعى الأهلي للحصول على نقاط المباراتين ليزداد رصيده 4 نقاط، ووقتها لن ينظر إلى نقاط مباراة إنبي والمصري الذي يطالب الفريق البترولي بالحصول عليها متهما أحد لاعبي المصري بتزوير أوراقه.

وحصل FilGoal.com على نسخة من خطاب اتحاد الكرة إلى نادي الاتحاد السكندري الذي يطلب خلاله اللاعب للحضور إلى مقر اتحاد الكرة للتحقيق معه بعد شكوى الأهلي.

ماذا حدث؟

وفاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى اتهم فيها المصري بإشراك لاعب بأوراق مزورة.

وقرر اتحاد الكرة استدعاء مسؤولي نادي انبي ولاعب المصري اليوم الثلاثاء للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من نادي إنبي لحسم بطولة الجمهورية مواليد 2003.

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا جديدا بشأن أزمة تزوير عمر إبراهيم سعيد لاعب النادي المصري مواليد 2003 وشكوى نادي إنبي.

الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003 طبقا للائحة، ولكن نادي انبي تقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه بسبب تزوير أوراق لاعب، ويتم التحقيق في الأمر حاليا.

وقرر اتحاد الكرة استدعاء مسؤولي نادي انبي ولاعب المصري اليوم الثلاثاء للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من نادي إنبي لحسم بطولة الجمهورية مواليد 2003.

وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد قال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عن الواقعة: "هناك إجراءات كثيرة للتحقيق في أزمة دوري الجمهورية. الاتهام بالتزوير ليس هينا، وهناك الكثير من وكلاء اللاعبين غير المعتمدين ومن يفعلون أي شيء ليلعب الأولاد كرة القدم".

وأضاف "لم يكن من الممكن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي، فالشكوى وصلت إلينا يوم 16 أبريل، وهناك مدة قانونية قصوى للاعتراض على أي شيء يخص المباراة إلا التزوير يمكن الشكوى بشأنه حين اكتشاف الواقعة في أي وقت".

وأوضح "بالتالي لا يمكنني تأجيل أي مباريات بسبب الاحتجاجات المشابهة، ولن أؤجل مباراة كلما تقدم أحد بشكوى تزوير".

وأوضح "إذا ثبت تزوير أوراق اللاعب سيتم خصم نقاط كل المباريات التي شارك بها".