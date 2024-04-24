وزير الرياضة: تنظيم كأس العالم للأندية والعظماء الـ 7 لكرة اليد حدث عالمي وفريد

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:57

كتب : بسام أبو بكر

أشرف صبحي

وصف أشرف صبحي وزير الرياضة منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية والعظماء السبعة لكرة اليد بالحدث العالمي.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، مصر حق تنظيم بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" لمدة 3 نسخ متتالية بداية من عام 2024 الجاري.

وقال وزير الشباب والرياضة: "قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بمنح مصر حق استضافة وتنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استضافة بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم؛ إنما هو حدث عالمي كبير وفريد".

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وشدد صبحي "دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية أوصلها العالمية في استضافة البطولات والأحداث الدولية، وأيضاً بفضل التطورات في البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية والتى توجت بامتلاك مصر لواحدة من أهم المدن الأولمبية على مستوى العالم".

وأضاف "النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة العديد من الأحداث والمنافسات الرياضية العالمية، ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021؛ كان له أبلغ الأثر فى ثقة الأسرة الرياضية الدولية فى القدرات الفنية والبشرية واللوجستية للدولة المصرية وكذلك امكانات البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية فى الاستادات والصالات المغطاة والمدن الرياضية و الأولمبية وغيرها".

وأقيمت النسخة الماضية من كأس العالم للأندية لكرة اليد في المملكة العربية السعودية بمشاركة الأهلي ممثل قارة إفريقيا.

ويشارك في البطولة الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي لكرة اليد وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية.

كذلك يشارك الزمالك في البطولة بصفته ممثل مصر.

كأس العالم للأندية الأهلي يد الزمالك يد
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