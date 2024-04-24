كأس إيطاليا - هدفان +90 يقودان أتالانتا إلى نهائي ناري أمام يوفنتوس

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

ساكاماكا - أتالانتا - فيورنتينا

ضرب أتالانتا موعدا ناريا أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا.

وفاز أتالانتا على فيورنتينا بنتيجة 4-1 ضمن إياب نصف النهائي.

وتأهل أتالانتا إلى المباراة النهائية بمجموع 4-2 في نصف النهائي بعدما خسر ذهابا بهدف.

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وكان يوفنتوس قد انتصر على لاتسيو في 3-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي الآخر.

تيون كووبميينيرز سجل هدف التقدم لنادي أتالانتا عند الدقيقة الثامنة من المباراة.

وعدل لوكاس مارتينيز النتيجة وسجل هدف التعادل لفيورنتينا عند الدقيقة 68.

وأعاد جانلوكا ساكاماكا التقدم لأتالانتا وسجل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 75.

وحسم أتالانتا التأهل في الوقت القاتل بعدما سجل لوكمان هدفا في الدقيقة 90+4 وسجل باساليتش هدفا في الدقيقة 90+8.

فيورنتينا كأس إيطاليا أتالانتا
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