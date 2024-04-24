للمرة 17 في تاريخه.. السد بطلا للدوري القطري بعد صراع شرس

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:01

كتب : FilGoal

السد - الدوري القطري

حقق نادي السد لقب الدوري القطري للمرة الـ17 في تاريخه بعد صراع شرس.

وفاز السد على الشمال بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على استاد البيت ضمن الجولة 21 من المسابقة.

سجل أهداف السد: حسن الهيدوس في الدقيقة 9 و جونزالو بلاتا في الدقيقة 27، وأكرم عفيف في الدقيقة 83 من ضربة جزاء، وباولو أوتافيو في الدقيقة 90+3.

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وشهدت المباراة طرد أوميد ابراهيمي في الدقيقة 37 و فهد وعد في الدقيقة 75 من فريق الشمال، وجونزالو بلاتا من السد في الدقيقة 75.

بهذا الفوز رفع السد رصيده الى 49 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الشمال عند 22 نقطة.

السد ضمن تحقيق اللقب بعدما رفع الفارق إلى 5 نقاط عن الريان والغرافة قبل جولة من النهاية ولكل منهما 44 نقطة.

يذكر أن نادي الوكرة الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي لاعب منتخب مصر يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

الدوري القطري السد القطري حمدي فتحي
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