في غياب تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فاتح كاراجومروك في ذهاب نصف نهائي كأس تركيا

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل مع لاعبي طرابزون بأول أهداف الموسم

فاز طرابزون سبور على فاتح كاراجومروك بنتيجة 3-2 ضمن ذهاب نصف نهائي كأس تركيا.

وغاب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه عن المباراة التي أقيمت على ملعب سينول جونيس لعدم الجاهزية.

ويلعب طرابزون سبور أمام فاتح كاراجومروك يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب نصف نهائي النهائي.

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وسجل إدين فيسكا هدف التقدم لنادي طرابزون سبور عند الدقيقة 15 من الشوط الأول.

وأدرك ريان مينديز هدف التعادل لفاتح كاراجومروك في الدقيقة 22.

وأحرز ستيفانو دينزفيل هدف التقدم لطرابزون في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم طرابزون بهدفين مقابل هدف.

وبدأ طرابزون الشوط الثاني بقوة ونجح في احراز هدف التعزيز في الدقيقة 49 عن طريق تاكسيارشيس فونتاس.

وقلص فاتح كاراجومروك الفارق عن طريق فلافيو باوليتي في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بفوز طرابزون 3-2.

طرابزون سبور محمود حسن تريزيجيه
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