سلة – الأهلي يخسر من سيتي أويلرز الأوغندي وصراع صدارة المجموعة يشتعل في The Bal

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 22:25

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة

خسر فريق الأهلي لكرة لسلة للرجال أمام سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 82-81 في أولى مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة.

ويشارك الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة The Bal والمقامة في مصر بصالة حسن مصطفى في أكتوبر.

واشتعلت المنافسة قبل جولتين من نهاية الدور الثاني على صدارة المجموعة بين الأهلي وأهلي بني غازي الليبي، وبانجي بطل إفريقيا الوسطى.

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ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم يأتي أهلي بني غازي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد بانجي صاحب المركز الثالث.

وفي المركز الرابع يأتي سيتي أويلرز برصيد 5 نقاط.

ويلعب الأهلي يوم الجمعة مع أهلي بني غازي، ثم يلعب مع بانجي.

ويحمل الأهلي لقب The Bal من الموسم الماضي.

الأهلي كرة سلة The bal
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