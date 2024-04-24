يورتشيتش: لاعبو بيراميدز أبطال.. وحزين لطرد رمضان صبحي

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 22:21

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم عادل - بيراميدز

أثنى كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز على لاعبي فريقه عقب الفوز الصعب على حساب منافسه البنك الأهلي.

وفاز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 19 من المسابقة.

وقال كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز: "حققنا فوز صعبا على البنك الأهلي لكنه كان مستحقا.لاعبو بيراميدز أبطال ويستحقون التحية بعد الفوز رغم الصعوبات والنقص العددي".

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وأضاف "نعمل على عدم خسارة أي مباراة مستقبلا وعلينا بتحقيق الفوز المتتالي والمستمر حتى يواصل الفريق صدارة البطولة".

وأتم "حزين لتعرض رمضان صبحي للطرد، ولكن في المقابل الفريق يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم تعويض غيابه والجميع على استعداد لمواصلة المشوار بكل قوة حتى التتويج باللقب".

سجل أهداف بيراميدز: إبراهيم عادل ومصطفى فتحي (هدفين).

فيما أحرز سعيدو سيمبوري وكريم بامبو هدفي البنك الأهلي.

المباراة شهدت حصول رمضان صبحي على البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على أيمن أشرف.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 35 نقطة ليعزز صدارته لجدول الدوري.

في المقابل توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز 15 بجدول الدوري.

بيراميدز البنك الأهلي
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