يد - بعد حصول مصر على حق الاستضافة.. الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 21:55

كتب : أحمد الخولي

فريق الزمالك لكرة يد

تقرر مشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة اليد تنظيم البطولة لمصر لمدة 3 سنوات مقبلة ابتداء من النسخة المقبل.

وحسب لوائح البطولة يشارك من البلد المنظم فريقين إذ يشارك الأهلي بصفته بطلا للسوبر الإفريقي، بينما سيشارك الزمالك بصفته ممثل البلد المنظم.

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ويشارك في البطولة 8 أندية وستقام في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأقيمت البطولة مرة واحدة فقط في أوروبا وكان ذلك بنسختها الأولى عام 97 بمدينة فيينا النمساوية وكانت النسخة التالية في 2002 بالدوحة قبل أن تستضيف القاهرة نسخة 2007 والتي أقيمت في صالة النادي الأهلي.

وبعد ذلك أقيمت نسخة 2010 في الدوحة لتقام بشكل سنوي منذ ذلك التوقيت، وبعد تسع سنوات في قطر انتقلت البطولة غلى السعودية بدءا من 2019.

وكان مقررا إقامة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، ولكن أشار التقرير إلى غموض موقف النسخة التالية بعدما حدد الاتحاد الألماني لكرة اليد نفس الفترة لإقامة الجولة الثانية من كأس ألمانيا والجولة الخامسة من الدوري.

ويعتبر برشلونة البطل التاريخي للمسابقة بعدما حصد لقبها خمس مرات بينما ماجديبورج الألماني توج باللقب آخر ثلاث نسخ أقيمت.

وشارك الأهلي أربع مرات بينهم آخر نسختين، وكانت أفضل مراكزه فضية نسخة 2007.

أما الزمالك فشارك خمس مرات وكانت أفضل مراكزه برونزية 2010.

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