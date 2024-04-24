مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 3 سنوات مقبلة

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 21:55

كتب : أحمد الخولي

سوبر جلوب

منح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، مصر حق تنظيم بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" لمدة 3 نسخ متتالية بداية من عام 2024 الجاري.

الاتحاد الدولي لكرة اليد يمنح مصر تنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في الـ3 سنوات المقبلة

وتقرر إقامة البطولة في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وقاد محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وحسن مصطفى مفاوضات طلب مصر بالحصول على استضافة البطولة.

وأقيمت النسخة الماضية من البطولة في المملكة العربية السعودية بمشاركة الأهلي ممثل قارة إفريقيا.

ويشارك في البطولة الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي لكرة اليد وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية.

كذلك يشارك الزمالك في البطولة بصفته ممثل مصر.

الأهلي الزمالك كأس العالم للأندية لكرة اليد
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