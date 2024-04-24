موندو ديبورتيفو: وافق على الشروط.. تشافي مستمر في تدريب برشلونة

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن موافقة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على شروط النادي للبقاء في تدريب الفريق.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن تشافي قد وافق على الشروط التي وضعتها إدارة النادي من أجل استمراره كمدرب للفريق حتى نهاية تعاقده في عام 2025.

وكانت إدارة برشلونة قد وضعت شرطين لبقاء تشافي الأول رحيل المعد البدني للفريق والثاني رحيل مساعده وشقيقه أوسكار هيرنانديز.

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تشافي كان قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري ولكن يبدو إن الموقف قد تغير بعد اجتماعه مع إدارة النادي في منزل خوان لابورتا.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن لابورتا رئيس برشلونة سيتحدث غدا في الإعلام للإعلان عن القرار بشكل رسمي والكشف عن سبب رغبة تشافي في الرحيل بوقت سابق.

وخسر برشلونة بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني ليقترب من الخروج بموسم صفري.

برشلونة تشافي هيرنانديز
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