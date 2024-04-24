5 أهداف وطرد رمضان صبحي.. بيراميدز يفوز على البنك الأهلي ويعزز صدارته

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 21:22

كتب : محمود حمدي

بيراميدز - البنك الأهلي

عزز بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري العام بعدما حقق فوزا مثيرا على البنك الأهلي.

وفاز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 19 من المسابقة.

سجل أهداف بيراميدز: إبراهيم عادل ومصطفى فتحي (هدفين).

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فيما أحرز سعيدو سيمبوري وكريم بامبو هدفي البنك الأهلي.

المباراة شهدت حصول رمضان صبحي على البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على أيمن أشرف.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 35 نقطة ليعزز صدارته لجدول الدوري.

في المقابل توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز 15 بجدول الدوري.

وصف المباراة

سدد رمضان صبحي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حسن شاهين حارس البنك الأهلي ببراعة في الدقيقة الخامسة.

ورد البنك الأهلي على محاولة بيراميدز بتسددية صاروخية عن طريق ياو أنور مرت بجوار المرمى بقليل.

وسجل بيراميدز الهدف الأول بعد انفراد تام بالمرمى من إبراهيم عادل يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ساقطة أعلى الحارس حسن شاهين سكنت يسار المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أدرك البنك الأهلي التعادل بعد كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليمين قابلها سعيدو سيمبوري برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى في الدقيقة 51.

وبعد دقيقتين ومن كرة عرضية من ياو أنور من جهة اليمين قابلها كريم بامبو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى ليسجل الهدف الثاني لنادي البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح بيراميدز في تعديل النتيجة بعد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء من مصطفى فتحي في الدقيقة 55.

وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو أشار بطرد رمضان صبحي بعد تدخل قوي على أيمن أشرف في الدقيقة 59.

وسجل يبراميدز الهدف الثالث عن طريق مصطفى فتحي من علامة الجزاء في الدقيقة 74.

وانفرد كريم حافظ لاعب بيراميدز بالمرمى لكن تسديدته أبعدها الحارس حسن شاهين من يسار مرماه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بيراميدز البنك الأهلي الدوري المصري
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