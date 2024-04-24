راديو كاتالونيا: رحيل شقيقه.. شرطان من إدارة برشلونة لاستمرار تشافي

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 20:39

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

كشفت إذاعة راديو كاتالونيا عن شروط إدارة برشلونة لبقاء تشافي هيرنانديز كمدرب للفريق بالموسم المقبل.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم على الرغم من تبقي موسم في تعاقده مع الفريق.

أسم خرجت بعض التقارير وأشارت إلى أن تشافي قد وافق على البقاء مع الفريق ولكن بشرط تدعيم الفريق بصفقات قوية.

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واجتمع تشافي مع إدارة النادي في منزل خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وفقا للإذاعة فإن إدارة برشلونة قد اشترطت على تشافي رحيل المعد البدني في طاقمه ومساعده أوسكار هيرنانديز للموافقة على استمراره في تدريب الفريق.

أوسكار هيرنانديز هو شقيق تشافي ومساعده الذي يقود الفريق في غيابه.

وكانت العديد من التقارير في إسبانيا قد أشارت إلى أن رافاييل ماركيز مدرب الفريق الثاني هو المرشح الأوفر لخلافة تشافي في الفريق حال رحيله.

وخسر برشلونة بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني ليقترب من الخروج بموسم صفري.

برشلونة تشافي هيرنانديز
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