كريم وليد: مواجهة مازيمبي صعبة والتأهل لم يحسم

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 20:19

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - كريم وليد

أكد كريم وليد لاعب الأهلي على صعوبة مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كريم وليد

النادي : الأهلي

الأهلي

وشدد كريم وليد على أهمية التركيز في لقاء العودة، خاصة أن الفريق خرج بتعادل سلبي في مباراة الذهاب بالكونغو ولم يحسم التأهل، ويسعى بقوة لتحقيق أهدافه في مباراة العودة، وجميع اللاعبين جاهزون للوصول لهذا الهدف.

وأضاف "فريق مازيمبي استطاع العودة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي، وهذا مؤشر يدفعنا للتركيز في الفترة الحالية، وأن نتيجة الذهاب ليست مؤشرًا للصعود إلى النهائي، وعلينا بذل كل الجهد في لقاء العودة من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى المباراة النهائية".

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وأتم تصريحاته "حضور الجمهور أمر مهم لأنه الداعم الأول لنا ونتمنى إسعادهم دائما بالوصول إلى نهائي البطولة هذا الموسم".

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة مساء وذلك بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي.

الأهلي مازيمبي كريم وليد
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